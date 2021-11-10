衛福部醫福會執行長王必勝不倫戀發生12天之後，偕同妻子接受媒體採訪。王必勝認錯，向太太、女兒、雙方家人和外遇的林小姐、工作團隊道歉。而王必勝妻子在受訪時表示「受到很深的傷害」，且目前也沒有原諒他；對此，衛福部長陳時中今天表示，要社會大眾給他們一個機會，「讓他們的家庭回歸常軌」。

可惱的是，從頭到尾只聽到長官在替部屬遮羞、求情、講軟話、撇責任，說是人家的私領域不便干涉；當事人先是說謊話、不承認、躲躲藏藏；身為｢小三｣者與家屬亦是背後不斷爆料、演連續劇......，由於當事人夫妻雙雙出面接受訪問，身為同業的醫師還大讚「王必勝醫師已經比很多外遇渣男好多了，大約是因為娶到這麼棒的老婆吧！」

事實上，民眾並不關心王必勝的家務事，不管你有沒有小三、不管你老婆原不原諒你，誠如陳時中說那是你的家務事，民眾不能接受的是你的撒謊，你連在私生活裡撒謊，誰能擔保你在工作上有沒有說實話？如果有什麼過錯或閃失，你是不是也用撒謊處理？

王必勝妻子原不原諒他，那是他家的事，我們管不著，但整個過程，王必勝就是閃躲了他的社會責任。如果真要原諒自己，請向社會大眾正式道歉，說聲對不起！

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