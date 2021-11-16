世界羽聯BWF超級750系列印尼大師賽16日點燃戰火，兩位台灣男單率先出擊，周天成首局再最多落後5分下追趕，最終22比20、21比17擊退法國選手胡塞爾（Thomas Rouxel），不過王子維3局21比17、14比21、15比21不敵新加坡駱建佑、未能晉級。

周天成開局就被胡塞爾搶得先機，該局最多落後到5分，但他頑強抵抗，好不容易14比14追平，雖然胡塞爾又連得3分要回領先，不過周天成再回敬一波4比0小高潮，接著兩人互相拉鋸，經過「丟士」後，周天成總算收下；經過首局的亂流，第2局周天成很快就站上領先，也沒再給胡塞爾超車機會，順利直落兩局勝出。

和周天成戰況不同，王子維則是首局相當強勢，曾取得8比1領先，雖然駱建佑曾以14比13超前，但王子維還是透過8比3攻勢再要回氣勢、順利搶下該局，可惜第2局被駱建佑追回一城，決勝局王子維以11比10進入技術暫停休息，回到場上後在14比12領先時被駱建佑連搶5分，吞下交手3連敗。

17日再有3組台將出擊，世界排名第3的「黃金男雙」李洋／王齊麟出擊，對上世界第43名日本組合松居圭一郎／竹內義憲，是雙方首度過招，男雙盧敬堯／楊博涵出戰地主印尼搭擋卡南多（Leo Rolly Carnando）／馬丁（Daniel Marthin），女單白馭珀迎戰俄羅斯選手柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya）。