成毅對《長安諾》裡的雨戲印象深刻。（中天娛樂台提供）

成毅(左)在《長安諾》被韓棟飾演的蕭承睿搶走愛人。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台周一至周五晚間八點熱播宮鬥劇《長安諾》，男主角成毅飾演的九皇子蕭承煦，年少時與賀蘭茗玉（趙櫻子飾）相愛，但有情人卻無法終成眷屬，心愛的女人成了兄嫂，更經歷母妃、弟弟離世，這讓成毅被冠上「史上最苦情的男主角」，成毅談到演出這角色時：「蕭承煦年少時無憂無慮，後面經歷親人離去，皇位被奪，和最愛的人無法相守。他一生都在為大晟和所愛之人付出，但終其一生都沒能收穫自己想要的結局！」連他都非常心疼這個角色的處境。

成毅在《長安諾》中得知茗玉將要嫁給自己的哥哥時，不顧身上的傷，在雨中騎馬回宮，成毅表示這令他最為難忘：「雨中騎馬進宮的那場，那天特別冷，蕭承煦在雨裡摔下馬，劇情很慘，印象很深刻！」他也說到在《長安諾》裡打戲、哭戲等，其中「雨戲」最讓他覺得更具挑戰：「因為12月份橫店天氣比較冷，在雨戲的拍攝過程中，演員不僅要保持角色的情緒，還要在鏡頭中克制住寒冷的感覺，這個比較難！」

不過他也表示《長安諾》是他待過最歡樂的劇組，即使拍攝環境艱難，但演員們彼此都會苦中作樂，一起想把更好的作品呈現給觀眾，所以大家在一起的時候特別開心！

成毅因出演古裝劇《琉璃》而爆紅，因此被封為「古裝神顏」，更一同與肖戰、王一博被評為「十大古裝顏值天花板」前三名。此次成毅在《長安諾》裡更首次挑戰演繹年齡跨度大的角色，受訪時他也表示在這方面下了不少功夫：「拍攝的時候需要盡可能地還原不同年齡階段的人物情緒和行為，這些細節還是要用心去設計的！」，言談間展現出他對於演技的用心，這也讓他被觀眾大讚是「劇拋臉」、「演什麼像什麼！」