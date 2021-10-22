大陸當紅女星趙麗穎今年8月衰捲官方整治粉絲圈風波，旗下工作室被禁言，更有不少粉絲帳號遭刪，挺過風暴後，趙麗穎近來仍常在網上分享出席活動美照，本月中她以一襲鮮紅露背禮服出席活動，側面還可看到側乳，而眼尖網友發現，趙麗穎這回竟選穿出自大陸設計師品牌Guo Pei（郭培）之手的過季禮服，推測是想用行動支持本地設計師，讓粉絲直呼加分。

趙麗穎近年人紅是非多，先前4月先是官宣和馮紹峰和平離婚，8月網上傳出趙麗穎將接拍傅育昆導演的新作《野蠻生長》，搭檔是二度合作的王姓男星，引來不少人猜測應是小趙麗穎10歲的王一博，紛紛吐槽兩人沒CP感、姐弟味太重，於是串連抵制兩人合作，並出征開罵《野蠻生長》的劇組及導演，引來微博官方制止，點名刪除了「趙某某」這方175個用戶、「王某某」這方75位用戶，並禁言趙麗穎工作室15天。

趙麗穎露出美背和側乳。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

本月20日《野蠻生長》製作單位正式宣告演出藝人名單，女主角仍由趙麗穎擔任，男主角則從外傳的王一博換角為《長津湖》男星歐豪，也算是粉絲反抗生效。而趙麗穎近日回鍋上《中餐廳5》，被問重返該節目有什麼感覺？趙麗穎笑說像是「逆襲」，也想藉此治療心裡的傷，寧靜問趙麗穎為何將孩子給前夫帶？趙麗穎尷尬說：「他的經濟比我好。」

趙麗穎選穿大陸設計師作品力挺本土品牌。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

一向是時尚標竿的趙麗穎最近出席代言活動，選穿大紅無袖露背禮服，曬出無贅肉美背，從工作室分享的美照中更見她無死角的高顏值與纖瘦身材。據《香港01》報導，趙麗穎這回選穿的竟是2016大陸設計師品牌Guo Pei（郭培）的秋冬系列款，而她今年3月現身時尚派對時也選穿Guo Pei2017年秋冬款，可說是用心良苦，用行動支持本地設計師，也讓不少粉絲大喊沒愛錯女神，對趙麗穎好感大加分。