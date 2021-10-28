蘋果公司日前推出新一代搭載Mini LED顯示器的14.2吋與16.2吋MacBook Pro筆電，根據TrendForce研究，在蘋果新筆電搶攻高階市場的趨勢下，預估2022年搭載Mini LED背光的筆電出貨量將達500萬台，年增2.13倍。

市調機構TrendForce今天發布新聞稿指出，2022年隨著蘋果持續推動Mini LED（次毫米發光二極體）背光顯示應用，未來將增加新的供應商，擴大Mini LED供應鏈以提升成本競爭力，預料非蘋果陣營將一同受惠。

TrendForce預期，受惠廠商包含Mini LED晶片廠富采、歐司朗；檢測分選廠商惠特、梭特、久元；打件廠商台表科、元豐新；PCB（印刷電路板）背板廠商臻鼎、健鼎、泰鼎；驅動IC廠譜瑞、德儀、聯詠、聚積；光源模組廠商瑞儀、業成GIS-KY；OEM代工廠商廣達與富士康。

今年由於OLED（有機發光二極體）供應商三星積極搶攻筆電市場，搭載OLED面板的筆電出貨有望達250萬至270萬台，市場滲透率約1.1%，在高階筆電市場直接與Mini LED競爭，導致非蘋陣營採用Mini LED比例一直受到壓抑。

由於蘋果到今年第4季才推出新款MacBook Pro，TrendForce預估，2021年搭載Mini LED背光的筆電出貨量，將由原先預估240萬台下修至165萬台。

TrendForce表示，此次蘋果MacBook Pro的產品規劃上，打破以往MacBook Pro僅13.3吋入門款與16.2吋高階的市場定位，增加14.2吋作為蘋果MacBook的中階定位布局。

規格方面，除了中央處理器和繪圖處理器效能提升，顯示器的背光源也升級至Mini LED。在效能與顯示效果同步升級的情況下，TrendForce認為可弭平消費者對本次蘋果新品售價拉升的疑慮。（編輯：趙蔚蘭）1101027