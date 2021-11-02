路透引述日經新聞（Nikkei）2日（周二）報導，據聞蘋果已調降平板電腦iPad產能，以供應更多元件予iPhone 13產線，這也意味全球晶片荒對蘋果的衝擊比原先預期更大。

消息人士透露，過去兩個月iPad產量已經比原先規劃減半，同時舊款iPhone的零件也轉為供應iPhone 13。

日經引述不具名人士說法指出，蘋果現今將iPhone 13產能列為優先，因這家科技巨擘看好西方市場自疫情低谷開始復甦，預料該款新機的需求會比iPad更強勁。