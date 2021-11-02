傳蘋果iPad產量減半 零件優先供應iPhone 13 13:192021/11/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果傳出缺料問題，部分零件將以生產iPhone 13為主。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述日經新聞（Nikkei）2日（周二）報導，據聞蘋果已調降平板電腦iPad產能，以供應更多元件予iPhone 13產線，這也意味全球晶片荒對蘋果的衝擊比原先預期更大。 消息人士透露，過去兩個月iPad產量已經比原先規劃減半，同時舊款iPhone的零件也轉為供應iPhone 13。 日經引述不具名人士說法指出，蘋果現今將iPhone 13產能列為優先，因這家科技巨擘看好西方市場自疫情低谷開始復甦，預料該款新機的需求會比iPad更強勁。 直接向農民買優質蔬果 台中市農會「安心好秋」登場 房產族群 將汰弱留強 #全球 #iPhone #蘋果 #iPad #供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－瑞昱 網通商機業績燒 04:102021/11/02 證券．權證 《國際產業》Stellantis提供優退方案 朝向電動車轉型 12:162021/11/02 財經 淳安結盟大億 攻自駕車電 04:102021/11/02 產業．科技 陸財新製造業PMI 重返擴張區 04:102021/11/02 全球財經 ABF問鼎千金 外資喊南電新天價 04:102021/11/02 證券．權證 iPhone 13交期受關注 分析師：中階版天數穩定 12:182021/11/02 國際 臉書、微軟兩大客戶撐腰 外資點名緯穎登千金 04:102021/11/02 財經要聞 升至58.3 10月PMI 連16個月擴張 04:102021/11/02 財經要聞 權證星光大道－義隆 新品2022放量 04:102021/11/02 證券．權證 i13猛 蘋果本季可望稱王 04:102021/11/02 產業．科技 防疫放寬 東南亞製造業回神 04:102021/11/02 全球財經 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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