美國科技巨擘市值不斷膨脹，微軟的市值在10月底超越蘋果，重新坐上市值龍頭寶座，兩大科技巨頭市值約在2.5兆美元上下，持續朝著3兆美元大關邁進。

微軟上季業績亮眼，帶動股價狂飆，市值一舉超越蘋果，成為全球市值最高的上市企業。微軟目前市值達2.52兆美元，蘋果為2.48兆美元。

谷歌母公司Alphabet目前市值達1.98兆美元，距離2兆美元關卡僅有一步之遙。電商巨擘亞馬遜市值達1.78兆美元，兆美元俱樂部的新成員特斯拉，市值為1.21兆美元。

上述五大巨頭市值合計將近10兆美元，約占標普500指數成分股總市值41.8兆美元的25％。美國科技巨擘業績不斷成長，帶動股價與市值攀高。

改名為Meta的臉書市值為9495.53億美元，若是Meta股價持續上漲，標普500指數可能有第六名市值兆美元企業。

科技股氣勢如虹，上述市值超過1兆美元的企業，不久後便可能跨越2兆美元門檻，微軟與蘋果繼續朝著3兆美元的目標前進。

其他值得關注的科技巨頭還包括市值7438億美元繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）。輝達市值在11月初超越「股神」巴菲特的投資控股公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），成為美國市值第七大企業。柏克夏市值現為6523.48億美元。

投資人渴求兆美元企業，也讓部分分析師回想起1900年代與2000年初期的股市。JonesTrading首席市場策略師歐洛克（Michael ORourke）表示，特斯拉股價狂飆令人想起2000年思科（Cisco）的漲勢。

思科股價在2000年頭3個月勁揚50％，瑞士信貸分析師預測思科可望成為全球首家市值兆美元企業，不過預測並未成真。思科在2000年網路泡沫高峰時市值約5500億美元，目前約在2400億美元。