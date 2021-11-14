市調機構Insider Intelligence預測，美國今年底傳統假期消費旺季購物金額，將較去年同期增加9％至1.147兆美元，為逾20年來最高增幅。

根據美國人口普查局資料，美國上一次年底消費旺季購物金額年增幅度逾9％是在1999年。

Insider Intelligence認為今年底消費增長，將由服裝與配飾的買氣帶動，其整體銷售年增16.2％，當中的線上銷售更可望年增25.5％。

該機構的預測經理Cindy Liu說，目前消費情勢正讓今年底消費旺季可望打破過去紀錄。因為民眾滿手現金、新冠疫苗接種率不斷攀高、和今年來零售銷售持續快速成長。

她指出民眾會提前購物，以避免商家出貨延誤或缺貨，這有助零售商在年底消費旺季裡，克服供應鏈瓶頸所產生的供貨問題。

Insider Intelligence預測美國年底假期的電子商務銷售金額，將年增14.4％至2116.6億美元。電子商務占年底假期整體銷售比率，可望從去年17.6％擴大至18.4％。

由於「線上訂購，店內取貨」（Click & Collect）模式愈來愈便利，讓許多在最後一刻才出手購物的民眾繼續透過網購消費，因此專家預期今年在耶誕節前一周，該消費模式在零售商衝最後一波業績上可望扮演重要角色。

Insider Intelligence分析師利普斯曼（Andrew Lipsman）說，儘管去年底電子商務年增32％而拉高比較基期，但預測今年底仍有兩位數增幅。

由於民眾回到店面消費，因此實體零售商業績將是最大亮點。他估計實體店面占年底假期整體銷售比率達81.6％，銷售金額年增7.9％至9357.9億美元，這是實體店面銷售難得一見的高增幅。