日本知名男星市川海老藏，過去雖是歌舞伎演員出身，但2013年也曾在大河劇《武藏MUSASHI》中參與演出而聞名。而4年前喪妻的他，近日卻被媒體拍到在異地先後劈腿2名女性，引起網友們熱烈討論。

市川海老藏2010年與主播小林麻央結婚後，育有2名子女，但小林麻央卻在2017年被診斷出罹患乳癌，於34歲病逝。當時，市川海老藏始終守在妻子的身邊，妻子病逝後他也獨力照顧2名子女，癡情好丈夫形象深植人心，但近日他卻媒體爆出疑似腳踏兩條船。

根據日本媒體《New Post Seven》的報導，市川海老藏在9月22日曾為了表演搭機前往岡山倉敷數日，而這段期間內他的身邊卻多了一名20多歲的長髮女子，而且他們疑似擔心被發現，到機場以及登機後都裝做不認識，完全零互動，但抵達岡山後，他們就先後進入同一間高級牛排店用餐密會，之後再各自回到自己下榻的飯店。隔日一早，市川海老藏騎著腳踏車出現在女子的飯店前並拿出1萬日幣（約台幣3000元）給對方，接著兩人一同步入飯店房間中；晚間，女子還現身市川海老藏的表演現場，在台下觀看。

據了解，兩人是透過朋友介紹認識，但礙於身份敏感，在東京見面十分不方便才會相約岡山密會。

而市川海老藏在岡山的表演結束，便立即動身前往下一個表演地鳥取，抵達當地後他的身邊卻換成另一名年約30歲的女子，當晚他們雖在同間飯店中有各自的房間，但直到深夜兩人都在同一個房間中，甚至還拍到女生走出房間時頭髮是濕的，疑似剛洗過澡；兩人隔日一早還相約去騎腳踏車，開心的度過一天。

市川海老藏在24小時內先後與2名女性約會並進出飯店的照片公開後，在網路上引起不少人撻伐，認為他腳踏兩條船的緋聞會影響孩子的成長，市川海老藏所屬的經紀公司面對此事，則表示「這是他的私生活，由他自己負責」，並未正面回應。

但也有許多人認為，亡妻已離世4年之久，他也還算年輕，獨力照顧2名子女十分辛苦，能夠找個伴度過餘身是好事，大眾不該用亡妻綁架他，而且未必就如大家所想那樣，引起雙方論戰。