中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員琳妲，也是網紅團體「反骨男孩」成員，她擁有1/4阿美族血統，為了家人努力打拚想買電梯大樓房，讓爸爸看完醫生回家不用爬四樓，但她爸爸卻等不到於9月30日因罹癌逝世，而琳妲發現愛犬肉鬆當天全身顫抖，似乎也在哀傷阿公（琳妲爸）回不來。

26歲琳妲在工作方面雖能獨當一面，但家中仍有擔心她的爸爸，總會擔心琳妲晚回家忘了帶鑰匙，而睡在客廳能幫她開門，琳妲的寵物肉鬆，平常聽到拿出鑰匙上樓聲，就會開始叫，但她父親於9月30日逝世，肉鬆卻沒出聲，反而牠雙腳交疊全身都在顫抖，因牠知道阿公不能回來了。

而琳妲哀傷憶起父親的種種表示「爸爸有床卻不睡，只為了等我回家，久了客廳的沙發就變了他永遠的床，家裡的寵物也跟著爸爸一起等我，你每次的電療、化療、不能從嘴巴吃東西，只能從胃管進食，現在你終於解脫所有的痛苦了，不用被病魔折磨了，我真的很替你開心哦！只是之後回到家裡，再也看不到你坐在客廳等我了。」

琳妲IG全文

平常在樓下一拿出鑰匙的我

根本還沒開門

就會聽到樓上傳來汪汪聲

肉鬆會知道我回家了 牠非常聰明

9/30那天 完全沒有任何叫聲

一回到家打開門

第一次遇到這種狀況

肉鬆全身都在發抖 顫抖

牠知道牠最愛的阿公不能回來了

我感覺的到肉鬆的難過

眼神充滿哀傷 失落

我也真的好難過 ⋯⋯⋯

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爸爸有床卻不睡

每天都要等我回家才會睡

因為有時候我很迷糊 忘記帶鑰匙

爸爸就會在客廳等著我

久了之後客廳的沙發就變了他永遠的床

家裡的寵物也跟著爸爸一起等我

我知道 你一定是心疼我工作太忙太累了

所以你想讓我好好休息對嗎

我跟你說 我每天真的都好累

但我不怕累

我有能力 我有力氣 我有運氣

而且我很幸運 我熱愛表演工作

我可以賺更多的錢幫你付醫療費

之後還說好要幫你從公寓換成有電梯的大樓

因為你已經年紀已經越來越大了

這樣就不用每次醫院回來累喘噓噓的爬四樓了

可是這次換你說你累了 想休息了

每次的電療 化療 不能從嘴巴吃東西 只能從胃管進食

你說 好想吃一口滷肉飯 一串雞屁股

可是你連喝水都沒有辦法喝

這種感覺是什麼 我沒有辦法體會

我只能在旁邊心疼你 什麼事情也幫不上

現在你終於解脫所有的痛苦了

不用被病魔折磨了

我真的很替你開心哦

只是之後回到家裡

再也看不到你坐在客廳等我了⋯

好喜歡我幫你記錄的所有照片跟影片

現在我全部重新整理

做成我跟你的回憶影片

這樣我就可以常常翻影片

我會知道你在我身邊的

嘿 帥哥國華

你那邊好嗎 是不是可以大吃大喝

記得要好好照顧自己

我也會的

永遠愛你