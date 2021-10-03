盛傳圈內有「一山不容二虎」的組合，其中最著名的就是影壇巨星周星馳與梁朝偉，兩人出道以來累績無數作品，但從來沒跟彼此合作過，因此盛傳兩人不合，但其實梁朝偉能順利出道，多虧了周星馳揪他壯膽一起去試鏡，沒想到梁朝偉被選上，身為主揪的星爺卻落榜，還因此跑了8年龍套才終於走紅，如今成華人影壇瑰寶。

華人地區電影台重播率最高的影壇傳奇周星馳，並非一出道就一帆風順，眾所周知他跟梁朝偉是香港無線電視藝員訓練班同學，但在此前他們就已是好友，當年是周星馳看到電視台招考演員的消息，就聳恿著好友梁朝偉一起去考，不料命運捉弄，考官安排兩人合演一場戲，結果有著憂鬱眼神的梁朝偉被選上了，落榜的周星馳是之後靠著鄰居戚美珍的幫忙，才進了訓練班夜班。

當年周星馳拉著梁朝偉試鏡電視台演員班，結果主揪沒上，梁朝偉上榜還很快就爆紅。(中時資料照片)

好不容易兩人都進了演員訓練班，但周星馳後續發展辛苦了些，長達8年時間只能演無足輕重的配角、跑龍套，但他懷抱星夢苦撐，直到獲得前輩李修賢賞識，給周星馳機會試試看，於是《賭聖》、《賭俠》誕生，兩部片不但締造票房紀錄，更成了華語經典片，周星馳終於熬出頭，成了當今地位不可撼動的星爺。

周星馳跟梁朝偉從未合作，因此傳不合，但其實兩人私下其實是很好的朋友。(中時資料照片)

而星爺與梁朝偉無論在無名時期還是走紅之後，兩人始終沒有合作過，因此兩位巨星不合的傳聞風傳，連當年揪試鏡的事情也被挖出來大書特書，不過事實並非如此，梁朝偉曾說最感謝的人，是拉他入行的周星馳，而接演《一代宗師》期間，練了多年詠春拳的周星馳，私下主動幫著梁朝偉訓練，足見哥兒倆友誼長存。