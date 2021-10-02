45歲大陸男星陳坤過去演出《龍門飛甲》、《畫皮》、《尋龍訣》走紅，被譽為一代男神的他，2002年自曝有了兒子陳尊佑，但孩子的媽保密，此後他一肩扛起照顧兒子身分。早年陳坤上節目，分享養兒心聲，透露陳尊佑小時候曾向女生告白，偏偏對方的母親正好是陳坤的粉絲，女生聞陳尊佑求婚後，秒回絕說：「我不要，我要嫁給你爸」，讓陳尊佑哭笑不得。

小名「優優」的陳尊佑從小到大都是網友矚目的焦點，小時候陳尊佑外貌長得不像陳坤，一度被網友傳是陳坤領養的兒子，但隨著陳尊佑到了青春期，如今已19歲的他，最近似乎談了戀愛，主動在網上分享和長髮女友賞櫻的照片，可見身高抽高、戴著墨鏡的他越來越有陳坤的明星氣息，網友也讚：「我覺得還滿帥的，有他爸爸的樣子了」、「猛一看我以為這就是陳坤」、「公公是陳坤會是什麼感覺呢」、「看得出來陳坤把孩子養的很好」。

陳坤兒子先前曬跟女友照片。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而陳坤過去上節目，自曝兒子一度因為爸爸是他而困擾，早年陳尊佑上學時，喜歡的小女生媽媽正好是陳坤的粉絲，在母親耳濡目染下，小女生也很喜歡陳坤，某次陳尊佑跟小女生玩耍時，提議：「長大了我們結婚吧」，沒想到小女生秒回絕，說：「我不，我要嫁給你爸爸」，令陳尊佑回家後超生氣，還遷怒老爸，而陳坤見此私下跟小女生的媽媽說：「妳在家裡少看我的東西」，笑翻眾人。

陳坤分享兒子小時候跟女友求婚被打槍。（圖／翻攝自芒果撈學姐微博）

主持人後來問，陳尊佑是否很自豪爸爸是陳坤？陳坤則說自己先前拍電視劇《別了，溫哥華》，在戲中有些被打的戲，當時陳尊佑年紀還很小，邊吃飯邊痛哭，還衝去打電視機，長大後則對他的作品都很淡定，聽到電視出現陳坤身影後反而態度冷淡，冷說：「那誰唱的？那不是你嗎？」

陳坤幾年前接受金星專訪，金星說她有三個孩子，前陣子吵著要看電影《丹麥女孩》，金星說電影院已經下檔，女兒則說自己已經買了DVD，又說：「我聽說《丹麥女孩》的故事跟妳（金星）很像」，金星則高EQ回：「很像，但不是完全一樣」，陳坤此時插話，說：「問到這種問題，我的智商是零，我說沒有，你只有我，我騙你小狗」，暗指不喜歡跟兒子談生母問題，兒子現在也不敢再多問。

網友瘋傳陳坤兒子生母。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

先前網上瘋傳陳尊佑生母身分疑似曝光，網挖出陳尊佑朋友吃飯照片，被眼尖網友揪出其中一位中年女子跟當年家中小保姆外型很像，又猜測中年女子身邊兩位長輩便是她的父母，自稱：「是不是揭開了天涯未解之謎？」對此，陳坤態度淡定，沒承認也沒否認說：「自己的生活，自己過好，對得起自己，就是幸福。不要強迫別人接受自己，因為他們接不接受，你都可以活成自己喜歡的樣子​​​​」，粉絲要求他提告別發心靈雞湯，陳坤則回：「我不………我喜歡繼續雞湯……」，真相始終成謎。