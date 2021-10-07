《安雅與魔女》召集最優秀人才組成製作團隊。（甲上提供）

「吉卜力工作室」首部3DCG動畫電影《安雅與魔女》將在11月12日躍上台灣大銀幕，該片改編自日本百億票房鉅作《霍爾的移動城堡》作者黛安娜韋恩瓊斯同名小說，敘述從小在孤兒院長大的女孩安雅，有天突然被一對奇怪男女收養，回家後才發現他們是具有法力的巫師，為了學習魔法，安雅成為助手，卻發現對方從沒打算教她，決定偷偷聯手會說話的小黑貓湯瑪士，靠著自己力量操控同住屋簷下的人們。

打破常理的角色設定與故事情節，讓日本動畫大師宮﨑駿一看完就認定要改編成動畫電影，感動喊：「安雅的魅力在於她擁有一顆不屈不撓的心，個性機靈又具有奮戰到底的精神，我覺得要在這世界活下去就該如此。」決定親自展開企劃，邀請老戰友鈴木敏夫擔任製作人，並在看過眾多候選名單後交給最能理解原作精神的宮崎吾朗導演，更破天荒採用3DCG動畫技術，卻又保留了吉卜力手繪風格特有的誇張表現與靈活的鏡位變換，以超高水準細緻呈現每個畫面，首支預告即帶著觀眾認識小小女主角安雅，同時搶先一窺巫師家的神秘施法房間，展現了宮﨑駿電影充滿好奇心與無限想像空間的獨特魅力。

該片誕生過程也相當有趣，曾催生出《魔法公主》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》的吉卜力三巨頭鈴木敏夫透露，要不斷想出符合時代需求的企劃非常困難，但宮﨑駿的構想總能令人讚嘆，當時聽完說明後，主動提議由宮崎吾朗來擔任導演，沒想到宮﨑駿難得地立刻贊同，自己去說服兒子宮崎吾朗接任導演。完成後，鈴木敏夫大為驚豔，認為該片是導演宮崎吾朗歷年最佳作品，更爆料對兒子嚴格出名的宮﨑駿，過去一次都沒有稱讚過他，看完後反應卻截然不同：「那個囉唆的宮﨑駿導演，這次居然毫不猶豫地叫好！」並鼓勵兒子表現很好，意外曝光父子私下互動。

該片也是吉卜力工作室給予觀眾的鼓勵，在作品中傳遞決不被困境打倒的堅毅精神，製作人鈴木敏夫表示：「原著小說非常有趣，能讓人產生強烈感受，則是在新冠肺炎疫情發生之後。311大地震時也是，發生大災難時，世界才會有所變化，而安雅剛好擁有能在這種困境中堅強求生的能量。」

吉卜力工作室首部3DCG動畫電影，召集最優秀人才組成製作團隊，日本配音陣容更是超華麗卡司，邀請到資深男神豐川悅司、柏林影后寺島忍以及平澤宏宏路聲演，曾獲封「最敢挑戰規範日本女星」稱號的寺島忍，對片中敢於反抗教條的女主角安雅特別有共鳴：「這孩子身上的韌性很符合這時代，尤其是女孩子，她象徵著現今為女性發聲，追求男女平權的時代，是讓人看了會大呼過癮的作品！」也強調安雅跟以往吉卜力作品中的女主角相當不同。

影帝豐川悅司這次難得接下配音工作，笑說自己和角色沈默寡言卻很重感情的個性頗為相似：「難搞中又帶點迷人，不愛講話的中年大叔在小孩眼中一定很可怕，所以我盡量不要演得太兇。」雀屏中選挑大樑的平澤宏宏路則難掩興奮之情，表示安雅是個性比較強勢的女生，有對朋友很好的一面，偶爾也會有受挫的時候，讓人很有好感，讓吉卜力粉絲格外期待。電影11月12日上映。