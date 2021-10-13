破壞式創新的電動車產業，成長力道強勁，根據EV Volumes電動車資料庫網站資料，2021年上半年的電動車銷售量較2020年同期成長幅度驚人，達168％，預計2021全年將達640萬輛，較2020年成長98％。富邦未來車（00895）ETF經理人蔡宗勲表示，疫情雖然影響全球車市復甦腳步，卻也加速了轉型新能源車的趨勢，尤其傳統車廠搶攻電動車的力道更是不容小覷，今年以來多數傳統車廠股價表現大大超越電動車龍頭特斯拉（TESLA），也帶動「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」優於同類型指數表現。

蔡宗勲指出，富邦未來車（00895）ETF的追蹤指數即是「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」，即使9月份全球股市大幅回檔，該指數今年以來漲幅仍有約15％，領先其他美股指數如S&P500、NASDAQ，甚至是同類型的全球智能電動車指數。「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」第一大成分股特斯拉仍穩守電動車龍頭地位，市佔率達15％，今年第三季交車量為24.1萬台，較去年同期成長72％。今年第一季至第三季交車量累積已達62.7萬台，可望輕鬆達成全年交車量成長50％以上的目標，其中第三季電動汽車交付量創下新高達到24.13萬輛汽車，年增73％，表現亮眼。

不過傳統車廠搶攻力道也不容小覷，蔡宗勲表示，豐田汽車插電式電動車在美國銷售量，今年第三季較去年同期成長179％；今年以來之銷售量已較去年成長將近3倍；福特汽車為9月份美國汽車銷售第一名的經銷商，其中電動車款吸引更多新客戶加入該品牌，並且電動車銷售量較去年成長91.6％；通用汽車（GM）上（6）日宣布新的營收目標，計畫讓年營收在2030年翻倍為2800億美元，並訂下12~14％的營業利益率目標，全力朝全電動車轉型，力拚超車特斯拉，更期待到2025年，通用汽車將在電動與自駕汽車領域投資350億美元，屆時全球電動車年銷量將達到100萬輛，終極目標是在2035年成功轉型成純電汽車製造商，並且超越特斯拉成為美國電動車市場霸主。

觀察今年以來傳統車場的股價表現，截至第三季，福特汽車上漲61％、通用汽車上漲26.59％、豐田汽車也上漲25.68％，皆大幅超越特斯拉的9.89％，顯示傳統車廠力拼電動車的力道，未來實在不容小覷。

值得一提的是，MSCI ACWI IMI精選未來車30指數跟其他電動車指數最大差別在於，該指數涵蓋了共享經濟這塊未來趨勢大餅，以最具知名度的Uber來說，該公司第三季財報報佳音，第四季將轉虧為盈，其股價自9月低點反彈至今，上漲逾20％，為近期該指數表現提供相當貢獻。

綜上所述，富邦未來車（00895）ETF所追蹤的MSCI ACWI IMI精選未來車30指數，可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司，將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡，因此，富邦未來車（00895）ETF不只是電動車的投資組合，而是鎖定未來移動趨勢，鎖定未來車10年商機，現在正是長線佈局未來車的好時機。