東元電機將拄出最新自主研發、設計、製造的電動車動力系統T Power＋，可適用於電動大客車、重型電動貨卡、港口AGV、渡輪等大型載具，看好未來全球電動載具的商機，T Power＋以馬達功率模組化設計，自150kW到250kW，符合車廠不同車輛規格之需求。

第一屆台灣國際智慧移動展20日在南港展覽館二館揭幕，東元電機繼去年以T Power動力系統榮獲台灣精品金質獎之後，全新推出符合電動巴士使用的T Power＋動力系統。東元擁有DMIT（設計製造在台灣）車用動力系統的能力，採用自主設計以及功率模組化，希望為電動車國產供應鏈打下最高規格的基礎。

東元表示，T Power＋系列擁有降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等發明專利技術，馬達採用中鋼高性能規格電磁鋼片，有高效率（單體效率98％、M＋I系統效率96％)、輕量化、模組化、高強度等特性，能滿足長時間於高速行駛的需求；驅動器則擁有彈性化、高效率、高功率密度、和高可靠度等特性。應用場域廣。