25日，韓國LG化學的季報營利大減兩成，這是因為其電池客戶美國通用汽車(GM)，因火燒車疑慮召回旗下Bolt電動車款所支付的一次性相關費用所致。

LG化學7月至9月的營業利益為7270億韓元，約6.17億美元，低於2020年同期的9040億韓元，故年減近兩成。同時，也少於市場平均預估值8930億韓元。

LG化學上季營收成長41%至10.6兆韓元。至於獲利則因石化產品熱銷，故大增近兩成。

10月初，旗下擁有電池部門LG Energy Solution百分之百股權的LG化學，曾打過預防針示警，在第2季已拿出910億韓元後，第3季還要再掏出6200億韓元，用來負擔GM使用LG電池因而有火燒車疑慮的Bolt電動車召回費用。

同樣是10月初，韓國LG與美國GM達成了一項20億美元的Bolt召回協議，也為LG的電池部門，重新開啟已暫停的IPO(股票初次公開發行)大門。

看準全球車廠斥資數10億美元，加速發展電動車商機，LG Energy Solution也希望坐穩全球電池供應商位子。除了美國特斯拉與韓國現代汽車都是電池客戶外，LG化學上周還與全球第4大車商Stellantis簽約，日後共同生產電動車電池產品。

25日，LG化學收漲0.4%，而韓股KOSPI則漲0.5%。