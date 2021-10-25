疫情指揮中心日前公布11月將開放AZ混打輝瑞／BNT，傳出不少第12輪符合AZ第二劑預約的民眾想棄打。指揮中心發言人莊人祥表示，這一輪若符合預約資格卻失約，就會被預約系統暫停一輪，直到下一輪才有辦法預約。

自指揮中心宣布11月有望開放AZ混打BNT以來，不少人關注混打計畫，更傳出第12輪有民眾想棄AZ第二劑預約，針對此情形莊人祥指出，整個1922預約系統運作時，雖然沒有辦法直接判斷民眾是不是這一輪未如期施打，或是有爽約的情況，但通常這一輪有預約成功，卻沒有去打，下一輪就會被自動暫停一輪，再到下一輪才能再預約，

莊人祥說，若第二階段沒有預約，想混打的話，也要看下一輪疫苗的量有多少、有多少人符合預約資格，才能決定。

至於何時開放疫苗平台混打意願登記，莊人祥回應，目前1922預約平台正在針對混打做修改、微調，未來要開放的話，要看在哪一輪開放，就會在該輪預約、開打前公布，並請符合資格上網意願登記。