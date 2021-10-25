汽車零組件廠元創精密(3685)開發新的導光式車燈光源模組，打造科技感超薄型LED車燈總成新業務領域，正式跨入車用照明市場。

元創集團產品線主要為車用顯示器光學射出件及車身金屬沖壓件，公司自106年投入車用光學LED車燈透鏡技術開發到目前車用照明車燈總成，已經成功研發出具有高LED使用效率及微小體積的光源專利架構，並於109年及110年取得「車用照明裝置」及「導光柱結構」發明專利，且陸續完成產品規格驗證、車用照明PES模組設計及製造ISO9001:2015驗證等資格，其產品具備LED能量使用效率高、耗電量低、頭燈體積小型化及具成本優勢等特性，非常有利於電動車省電節能的使用。

元創表示，公司發展新的導光式車燈光源模組顛覆目前LED頭燈反射折射原理，為集光投射式頭燈系統之結構，非以往的傳統技術，主要係透過LED光學與導光體的組合，取代傳統的折射鏡模式，欲完成這項產品開發，除需具備LED光源的光學設計能力外更需整合超精密加工等技術能力，方能達成LED光線全反射的高效率光學集光表現，此結構更可大幅簡化機構與零組件數量，達到車燈體積小型化及成本競爭力，其生產之集光式照明光源模組出光效率高達82.4%，車燈透鏡(Lens)開口可配合汽車造型將其Lens縮小至1.6公分，形成超薄型車燈總成產品，優於國際一線車燈大廠。

今年車市雖因車用晶片短缺、大陸金屬材料價格上揚等問題受到影響，但各機構普遍對明年的新車銷售市場發展持樂觀態度，預計明年全球汽車銷售量恢復到9304萬輛，且新能源車之滲透率逐年提升；再者，臺灣為全球自行車最大出口國，近年來臺灣自行車整車出口台數約200萬輛，在消費習慣改變及電動輔助自行車的性能提升下，自行車照明視覺信號設備出口值108年、109年及110年前7月分別為631萬美元、1242萬美元及1160萬美元，較前一年同期成長87%、97%及121%，呈現高速成長；機車方面，臺灣機車每年銷售約100萬輛，全球約有5800萬輛市場規模，市場潛在商機龐大。

元創LED超薄汽車車燈總成除可運用在汽車市場方面，集光式LED車燈光源模組亦可應用於機車及自行車市場，其中機車車燈方面，元創已開發小型化遠近燈光源模組，並已經通過機車車燈D規格認證；至於自行車車燈部分，公司已開發自行車內崁式頭燈，且符合德國K-mark法規，亦已取得知名品牌電動自行車下一世代的電動自行車車燈訂單，將於111年第一季開始出貨。

元創表示，公司持續與各大汽車、機車及自行車廠洽談業務及送樣中，故可預期公司車燈業務將持續增加，集團也將持續研發及推廣創新的車燈技術至全球汽車、機車及電動自行車等市場，為公司增添成長動能。