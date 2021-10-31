國際原油價格震盪、漲勢趨緩，惟亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）零售價格仍較前周上揚，中油在啟動亞鄰最低機制及平穩措施後，汽、柴油持續吸收0.6元、1元，宣布1日凌晨零時起，國內各式汽、柴油各調漲0.1元及0.7元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。

中油表示，因沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）將維持溫和增產計畫、北半球寒冬將至使油價上漲，惟中國大陸COVD-19疫情復燃、美國商用原油庫存意外增加427萬桶等因素又抑制油價上揚，導致油價震盪、漲勢趨緩。

影響所及，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲0.15美元，新臺幣兌美元匯率升值0.095美元，在維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）限制下，中油吸收此部分調幅，吸收後與上周零售價比較，汽、柴油應各漲0.7元及1.3元。

不過，換算95無鉛汽油每公升32.3元，因而進一步啟動油價平穩措施，超出之2.3元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.6元；汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.7元。累計110年至9月底止，中油共吸收57.56億元。

美元下跌，加上庫欣原油庫存創3年新低，顯示需求強勁，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨10月28日收盤上漲0.2％，成為每桶82.81美元；不過，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）則因伊朗核談判有望重啟帶動供應增加預期，近月布蘭特原油下跌0.3％，成為每桶84.32美元。

反映需求復甦，紐約原油期貨交割地點、北美最大原油轉運中心庫欣原油庫存減少390萬桶至2733萬桶，創3年來新低，為連續第3周減少；與去年底5841萬桶相比，今年來庫欣原油庫存已減少53％。庫欣原油庫存的容量佔全美商業庫存容量14％比重，達7660萬桶。