高雄城中城大樓14日凌晨發生高雄26年來最嚴重的火災事故，造成當地民眾重大傷亡。富邦集團(19)日宣布捐款1500萬元至「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，協助傷患後續醫療、生活與社會重建相關費用，及提供罹難者家屬之經濟支持。

富邦集團董事長蔡明忠表示，此次高雄城中城大樓遭遇嚴重的祝融之災，對住戶造成嚴重生命財產損失，我們深表遺憾。富邦集團長期致力於落實企業社會責任，面對此次突發的重大傷亡事件，富邦集團捐款1500萬元，期盼盡己所能，提供受災戶援助，透過溫暖而正向的力量，撫慰受傷民眾與罹難者家屬，陪伴他們度過此次難關。

富邦金控董事長蔡明興表示，高雄城中城大樓火災事故造成重大傷亡，對於不幸罹難的寶貴生命，我們表達深切哀悼，富邦集團捐款1500萬元至高雄市政府社會局專戶，協助所有傷者及罹難者家屬度過不幸的難關。我們也期盼社會各界匯聚力量與資源，攜手為此次重大意外事故盡一份心力。

富邦金控旗下子公司富邦人壽與富邦產險也於事故發生後第一時間啟動緊急應變機制，提供保戶關懷與協助。

富邦人壽於事故發生後迅速掌握此起重大事故傷亡名單，截至18日中午，經查傷亡名單中共有1名身故、6名受傷富邦人壽保戶。富邦人壽於第一時間成立「關懷應變小組」致以最深切的慰問，除了啟動多項緊急關懷服務措施，亦提供保戶關懷慰問金，不幸身故每人10萬元、入住加護病房6萬元、一般病房2萬元、受傷未住院5千元。並採快速理賠處理、加速審核作業，以及「續期保費緩繳」、「保單借款利息緩繳」、「保單補發免工本費」等應變措施。富邦人壽主動協助保戶及其家屬處理後續相關事宜，讓保戶在最需要心理安慰及生活照護時能即時獲得實質協助。若民眾如需進一步瞭解服務內容，可撥打24小時保戶服務專線0809-000-550，協助保戶辦理理賠及提供各項服務措施。

富邦產險在事故發生後第一時間啟動緊急應變措施，指派理賠人員前往事故現場，提供保戶及民眾必要協助，同時全面清查比對傷亡名單，截至15日已掌握有5位保戶不幸罹難，其中有2位是投保微型保險的弱勢團體，立即主動聯絡家屬進行客戶關懷，協助申請理賠，發揮保險安定社會重要力量。富邦產險客戶如因本次事故遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。