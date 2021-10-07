謝盈萱（左起）、黃秋生、范少勳出席《四樓的天堂》首映會。（羅永銘攝）

葉慈毓、盧以恩、陳家逵出席《四樓的天堂》首映會。（羅永銘攝）

香港影帝黃秋生在公視影集《四樓的天堂》飾演可以療癒人心的推拿師，他7日與同劇的金馬影后謝盈萱、金馬最佳新人范少勳、王真琳、陳家逵、盧以恩、葉慈毓、許時豪、胡瑋杰、八十八顆芭樂籽主唱阿強等人出席首映會，被謝盈萱爆出看似嚴肅的他私下也有調皮一面，影帝竟然在片場偷偷把她的小說藏起來，「還滿幼稚的！」黃秋生則在現場反虧：「妳記仇那麼久？」

雖然飾演推拿師，但黃秋生卻坦言很怕別人碰他，也不喜歡被碰，所以不喜歡按摩，「男人碰到我，我毛管會豎起來，女人按摩的通常是大嬸，我會幻想她的手碰過其他許多人，會有味道，至於長得漂亮的就不會按，總會按錯地方，所以我乾脆都不按！」且就連要他碰別人他也會覺得尷尬，「因為我本人是害羞的人！」

黃秋生因為銀幕形象，總讓人望而生畏，其他演員被問如何拉近距離以及消除緊張感？范少勳說，他很幸運，他與「師父」黃秋生的第一場戲，導演就巧妙安排他載黃秋生騎機車在路邊兜風，不像謝盈萱跟師父的對戲一開始就在封閉環境，只會聽到彼此心跳聲，「我平常也騎車跑來跑去，因為做的是熟悉的事，所以騎車戲有助打破緊張氛圍，讓我心情放鬆一些，騎一騎會轉頭跟師父說話，他就一直說看前面、看前面」，結果黃秋生聽完秒打槍：「緊張的是我！幸運的也是我！還好我沒有被甩出去，我最怕坐人機車後面，完全不知道手要拉哪裡，下車時我都麻了！而且我是真的緊張地叫他要看前面！」

范少勳說他戲外也很喜歡去休息室找黃秋生，拍完戲宛如得到一本百科全書，不只學表演，也學怎麼煮義大利麵、炒高麗菜，還爆料影帝現場煮給全劇組吃，非常好吃！

謝盈萱坦言從小看著「秋生哥」的戲長大，合作前對他有萬千種想像，「非常剛好秋生哥也是學院戲劇系表演出身，我也是，所以切入話題就是聊經典文本。認識一段時間後，發現秋生哥是滿簡單的人，不管是人、情緒或想法，演戲時也是會對你毫無保留、會引導你的前輩，不會耍心機，只要百分百做好工作，不用特別想辦法捧他，他是非常簡單、開開心心也很放鬆的人」，並透露他喜歡幫角色添加色彩、讓角色更立體，所以常會需要孩子氣的玩興，「他會開玩笑，很可愛的那種，後來我也可以跟他開一點玩笑」。

黃秋生近期仍在錄製《開著餐車交朋友2》，預計月底回香港拍戲，但他自我揶揄「對自己的未來都不太清楚」，拍完戲又會回來台灣，12月底會到台中唱跨年演唱會。這一年多他多次來回台灣香港，儼然成了「隔離達人」，被問隔離心得，他苦笑說上次回香港21天，關在一個小房間，「窗戶不能打開，又沒有露台，看著海，就悟出相對論；動得愈快的時候時間愈慢，動得愈慢時間愈快……到後來覺得要是時間愈來愈快，等於愈快死、接近死亡了。你說是不是很無聊？想到這個就突然間覺得我瘋了。才21天已經變成這樣，真的坐牢21年怎麼搞啊！」相較之下，他則比較滿意台灣的防疫旅館，「台灣挺不錯，這一次的酒店食物很好吃，在房間可以每天減重、做運動，很有規律地控制自己，在台灣的隔離生活比較好過、空間比較大，服務也很好。但還是有坐牢的感覺」。

范少勳這次與王真琳有很多突破性的對手戲，兩人飾演一對久別五年後重逢的情侶，范少勳更是為戲三個月暴瘦12公斤、夜宿街頭，為了揣摩劇中街頭塗鴉客的心境；王真琳則是殺青之後還遲遲無法出戲，夜深人靜時候甚至用頭去撞牆壁，試圖想要用身體釋放情緒，額頭都撞出一個大包，只好騙媽媽說是撞到床板。葉慈毓這次飾演對身體沒有認同感、常會駝背的中性女生，她說黃秋生現場提點她想像自己是饒舌歌手，這個對她幫助很大。盧以恩則是挑戰視障大提琴手，除了要苦練大提琴、也花了很多時間揣摩視障同胞的生活起居及小動作，甚至到超市體驗視障朋友的日常生活狀態，完全沒有被拆穿，覺得自己成功了。

《四樓的天堂》10月9日起，每周六晚上9時在公視首播，10時在公視＋、MOD、Hami video播出；Netflix（台灣）每週日晚上6時上架；myVideo、LINE TV隔周六晚上6時上架。本劇為影帝黃秋生首次參與主演的台劇，幕前幕後都是金獎組合，講述人與人的關係、與自我療癒之道。故事描述「天堂」，一間隱身在巷弄，位於老舊公寓四樓的私人推拿會所；在這裡，推拿師天意（黃秋生 飾演）總能以獨特的方式，碰觸到客人不願面對的心裡傷口，替他們層層解開病因。無論是總在幫助別人卻不知道如何化解自己母親心結的心理師（謝盈萱 飾演）、有著黑洞般過往的塗鴉客、或是害怕失去總是壓抑情緒的劇場演員。在「天堂」，藉由天意的雙手，他們將一一重新找回心底最柔軟最溫暖的自己。