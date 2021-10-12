駐德代表謝志偉在臉書寫出自己的國旗告白，說他手裡搖著中華民國國旗，心裡想的卻不是中華民國，還說國旗沾滿鮮血，「一邊舉一邊吐血」。國民黨前文傳會副主委黃子哲批評是道地「渣男」，用自己偏狹的史觀去製造人民的對立，用台獨的意識形態，去撕裂中華民國與台灣，「請把中華民國給你的俸祿吐出來。」

謝志偉說他不瞞了，手裡就算舉著國旗，心裡想的也不是中華民國。黃子哲批謝志偉這種心猿意馬、腳踏雙船的下流騙子，就是道道地地的「渣男」，只不過很少看到渣男的告白，可以如此理直氣壯還四處咬人，厚顏無恥的程度，可謂史上最強。

黃子哲表示，謝志偉在中華民國國慶日高舉台灣獨立的旗子，可見他心裡朝思暮想的是「台灣共和國」，暗地裡做的也是台獨的工作，雖然大家早就心知肚明，但既然你不瞞了，那我們也不必忍了，「請把中華民國給你的俸祿吐出來」，謝志偉駐德國擔任代表5年，就以月薪50萬計，加上年終一年以14個月計算，累計迄今約盜領了3500萬元。

黃子哲說，如果謝還有點骨氣與人樣，別當中華民國的薪水小偷，把錢還給中華民國及其納稅人。謝志偉最惡劣的是用自己偏狹的史觀，去製造人民的對立，用台獨的意識形態，去撕裂中華民國與台灣，用貼標籤的政治鬥爭，去挑動台灣社會的對立。

黃子哲也質疑，「土地公無畫號，虎不敢咬人」，若非蔡英文總統開了綠燈。謝志偉也當不了渣男，蔡英文在國慶日上嘴上說維持現狀的主張，其實正和謝志偉一起在維持「憲撞」，像一部失速列車，衝撞中華民國憲法與和平穩定。