文旦為臺南主要農特產，亦為中秋節具代表性的伴手好禮。為拓展海外市場，培養日本消費者對臺南文旦的認識及喜愛，農糧署與臺南市政府出口文旦予日本學校供應師生營養午餐。經產地集貨、分級包裝以及嚴格檢疫作業，品質優良且口味清香甘甜的臺南文旦在日本茨城縣笠間市友部中學學校午餐供為午餐水果。
臺南市長黃偉哲說，感謝日本茨城縣笠間市長山口伸樹、笠間市臺灣辦事處長木下知香、農糧署以及麻豆區農會的支持與協助，讓清香甘甜、且富含維生素及膳食纖維等營養價值的文旦柚，得以在日本進行推廣。而藉由辦理日本食農教育推廣向下扎根，不但傳遞臺南文旦食用方式、營養價值及產地資訊，更能夠培養日本消費者對臺南文旦的認識及喜愛，期盼能藉此擴大日本消費市場。
農業局表示，臺南市文旦種植面積為1109公頃，約占全臺27%，面積、產量及品質皆為全國第一。市府藉由推廣臺南優質文旦食農教育，推動臺灣與日本間的「農業外交」，未來將持續拓展海外市場，鼓勵海外消費者採購臺南文旦。
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