第8屆「富士山對話」今天登場，日本外務大臣茂木敏充表達催促美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的想法。

日本經濟新聞報導，日本與美國政府相關人士與專家學者共同討論國際問題的第8屆「富士山對話」，今天在東京都舉行。

日本首相岸田文雄透過事前錄影致詞說：「將以日美同盟作為主軸，堅定地展開外交工作。」

可能是顧及在東海與南海不斷展現威嚇行為的中國，及持續研發核武器及彈道飛彈的北韓，岸田表示，「目前存在威脅自由、民主及人權等普遍價值的徵兆」。

談到地區安全保障環境，岸田表明情勢變得更加嚴峻。

岸田也提出希望早日跟美國總統拜登面對面會談的想法，「跟拜登一起推動『自由且開放的印度太平洋』具體戰略」、「更進一步提升日美同盟關係」。

茂木敏充同樣透過錄影方式致詞，表達催促美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）的想法。

茂木說，包括重回CPTPP在內，美國參與打造地區經濟秩序很重要。

談到中國，茂木說，中國到現在還自稱是「全球最大發展中國家」，必須導正這種由國際社會支撐全球第二經濟大國中國發展的扭曲結構。

中國在世界貿易組織（WTO）現行規範下，在補助金及關稅規定享有「發展中國家優惠待遇」。