新華社29日報導，中國國家主席習近平29日與英國首相強森通電話。習近平指出，中英應該以北京冬奧會為契機，深化體育合作和人文交流。雙方應該踐行真正的多邊主義。歡迎英方參與全球發展倡議，為落實聯合國2030年可持續發展議程注入動力。強森表示，非常珍視英國與中國的關係。他贊同習近平主席對英中關係發展的意見。英中兩國在全球公共衛生、世界經濟復甦、伊朗核、反恐等許多重要問題上都擁有共識和共同利益，雙方需要加強坦誠對話、友好合作。

習近平指出，當前新冠肺炎疫情起伏反復，世界經濟艱難復甦，中英關係機遇和挑戰並存。中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該保持良好溝通，加強合作，為世界早日戰勝疫情、完善全球治理、實現發展繁榮作出貢獻。明年是中英建立大使級外交關係50周年，雙方要把握機遇，應對挑戰，共同努力，推動中英關係在正確軌道上行穩致遠。

習近平強調，中英關係要發展好，互信是基礎，認知是前提，妥善處理分歧是關鍵。中方從戰略高度和長遠角度看待中英關係，希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。中英貿易投資克服疫情影響逆勢增長，再次證明中英合作互利共贏。中方歡迎英方對華出口更多優質產品，拓展醫療衛生、綠色發展、數字經濟、金融、創新等領域合作。希望英方為中資企業提供公平、公正、非歧視待遇，中方也將為英國企業在華合作提供便利。雙方應該以北京冬奧會為契機，深化體育合作和人文交流。雙方應該踐行真正的多邊主義。歡迎英方參與全球發展倡議，為落實聯合國2030年可持續發展議程注入動力。

習近平強調，中方宣布碳達峰、碳中和目標，並提出一系列提高國家自主貢獻力度的具體舉措，意味著廣泛而深刻的經濟社會變革，需要循序漸進和付出艱苦努力。中國加快綠色低碳發展的決心堅定不移，一貫言出必行。中方支持英方發揮《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會主席國作用，堅持共同但有區別的責任原則，促使各國將高雄心轉化為實實在在的行動力。

強森表示，非常珍視英國與中國的關係。他贊同習近平主席對英中關係發展的意見。英中兩國在全球公共衛生、世界經濟復甦、伊朗核、反恐等許多重要問題上都擁有共識和共同利益，雙方需要加強坦誠對話、友好合作。

英方願與中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作，願為中方企業提供開放的營商環境。

強森指出，英方願同中方共同努力，推動英中關係取得更大發展。祝賀中方成功舉辦昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會第一階段會議，期待同中方就應對全球氣候變化和生物多樣性保護問題保持密切溝通，努力推動全球實現平衡、可持續發展。