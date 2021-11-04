蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2021亞洲生技大展」開幕致詞強調，在WHO的「團體試驗疫苗」計畫中，國產高端疫苗成為兩支候選疫苗之一，顯示臺灣生醫研發潛力獲得國際肯定。透過大會可以促進防疫成果的國際交流，也向世界呈現臺灣生醫產業的研發能量。

蔡英文總統今天在以錄影方式進行的開幕致詞中表示，這次「亞洲生技大展」主題是「疫情中生醫產業再出發」，顯現出在全球共同面對疫情挑戰下，大家都對於生醫產業的未來發展，有更高的關注和期待。

她說，透過今天的大會，我們可以促進防疫成果的國際交流，也向世界呈現臺灣生醫產業的研發能量。像是今天有多家廠商展出自主研發的COVID-19檢測試劑，這些就是臺灣生醫產業，在疫情中快速整合資源，投入開發的成果。

蔡英文也再度力挺高端疫苗，強調在WHO的「團體試驗疫苗」計畫中，我們國產的高端疫苗，也從全球20款疫苗脫穎而出，成為兩支候選疫苗之一，「這也顯示臺灣的生醫研發潛力獲得了國際肯定」。

她說，生醫產業是臺灣走向世界的關鍵力量，在大家共同努力之下，去年臺灣的生醫產業營業額已經突破6000億元，年成長率達到7.4％，呈現非常蓬勃的發展。

為強化生醫產業的競爭力，蔡英文表示，政府在去年提出「臺灣精準健康戰略產業發展方案」。我們希望透過跨部會合作，引進物聯網、人工智慧等科技，來開發精準預防、診斷、以及治療照護系統，打造屬於臺灣的精準健康品牌。

她感謝業界先進為臺灣生醫產業發展所做的努力，「相信透過這次大會，將為臺灣生醫產業開拓更多商機和合作」。