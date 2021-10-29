總統蔡英文日前接受CNN專訪，親口證實美軍在台灣進行訓練，引發外界高度關注。對此，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘表示，蔡英文此舉有3個目的：形塑其歷史定位、配合美方抗中並促美國戰略清晰，以及轉移內部民怨穩固政權。

針對蔡英文此一被外界視為敏感的言論，港媒《中評網》今（29日）報導，劉燈鐘認為，不排除有美方授意，藉此向大陸打出「台灣牌」，累積談判籌碼；不過，劉也認為蔡英文此舉可能也有政治操作的打算，主要有3個目的。

劉燈鐘指出，首先，蔡文這次不只是對內展現抗中形象，也是告知國際社會其抗中立場，當然就是要形塑最後任期階段的歷史定位；其次，蔡英文的談話內容不排除有獲得美方授意，配合美方抗中並促美國戰略清晰；最後則是轉移內部民怨焦點，穩固民進黨政權。

蔡英文26日接受美國CNN專訪，針對兩岸局勢，蔡表示，台灣一再表示願意和大陸展開對話，這是在處理兩岸關係時，避免誤解和誤判的最佳途徑。蔡強調，兩岸對話非常重要，台灣希望與大陸進行有意義的交流，以便共同探討減少兩岸歧見的可能性，希望最終能夠找到解決歧見途徑。

同時，蔡英文首度證實，因應對岸與日俱增的威脅，有美軍在台灣進行訓練。CNN指出，華府與台北斷交轉與北京建交時，最後一批駐台美軍已於1979年撤離。