立委賴士葆今(4日)在立法院質詢時關切中共是否攻打東沙島，國安局長陳明通表示，國安局判斷評估，攻占東沙、以戰逼談的劇本在蔡總統任內不會發生；他坦白說，中共內部對於是否打東沙也曾辯論過，國安局對此有一定了解。陳明通說，現在的情勢確實比過去緊張，但也不致於到攻台的程度。

賴士葆指出，有外媒報導，中共可能會攻打東沙島，要求陳明通是否能再講一次「蔡總統任內，老共不會打東沙」？

陳明通回應，在中共攻台的劇本中，攻占外島以戰逼談是國安局長期觀察的劇本，封鎖或飽和攻擊也是劇本之一。賴士葆追問，「你只要告訴我，（中共）會還是不會打東沙？」陳明通指出，以現在的劇本不會。

關於美國國防部今天公布中國大陸軍力報告指出，大陸迅速推動軍事現代化目標是在2027年時，具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。國安局長陳明通上午在立院受訪強調，「以戰逼談」一直是北京的劇本之一，長期以來我們都關注這個劇本，至於時間點，我們情蒐與情研單位一直都在注意，