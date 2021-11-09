國民黨主席朱立倫批評，政府宣布2022年軍公教加薪4％，但扣掉通膨後完全沒有漲。行政院長蘇貞昌9日於立法院受訪時表示，不要自己做不到還酸葡萄，馬英九執政加薪有比民進黨政府高嗎？蔡政府執政以來，加薪、減稅、增福利。馬英九執政8年卻是年年赤字、紅字，而蔡政府年年有年度賸餘，希望國民黨不要只會批評。

年底4大公投在即，民進黨力推四個不同意，朱立倫要求與總統蔡英文辯論，甚至表示不想對上「下駟」。蘇貞昌表示，每一個人都是人才，不要把人去跟馬比，馬講話人聽不懂的，希望大家一起努力，他現在就帶著團隊，全國很努力地去向國人同胞報告，大家要知道這不是政黨的輸贏，四個公投決定的是台灣的前途、國家的安全，以及能源轉型，要走向國際做貿易，所以希望國人同胞「四個不同意，台灣才會真有力」。

至於購買月底就要到期的即期品AZ疫苗，恐有浪費之虞，蘇貞昌回應，政府守住疫情，努力買疫苗，不要買不到也罵，買到了也罵，希望大家認真出來打疫苗，讓覆蓋率提高，讓台灣能夠更好。