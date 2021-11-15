美國10月通膨數據創下新高，顯示經濟復甦仍面臨供應鏈危機與通膨壓力，有專家點名聯準會要負最大責任，批評聯準會的寬鬆貨幣政策持續推高資產價格，並重申過去對市場的警告，美國史上最嚴重的市場崩潰即將發生。

綜合外媒報導，華爾街傳奇投資人、資產機構GMO聯合創辦人Jeremy Grantham近日多次對通貨膨脹發出警告，他強調，「通貨膨脹是1925年以來市場衰退前的頭號預測指標，這是第一次被人們忽略，在此之前的每一個牛市都是低通膨，我們從未見過這樣的狀況。」

此外，Jeremy Grantham批評聯準會的無作為導致狀況持續惡化，「從Paul Volcker開始，聯準會從來沒有做過一件正確的事，他們在2000年過度刺激，在2000年中期再度過度刺激房地產市場，他們吸取教訓了沒？完全沒有。」

不僅如此，Jeremy Grantham認為各國銀行在疫情期間過度刺激經濟，助長投機活動，「你有必要在世界各地投入這麼多金錢，然後讓他們流入股市，創造出這麼多迷因股票嗎？」

Jeremy Grantham示警，美國史上最嚴重的市場崩潰即將到來，「現在的投資者比1929年大崩盤、科技或房地產泡沫時更加盲目樂觀，因此當衰退發生時，可能比想像更巨大。」

報導指出，現年83歲的Jeremy Grantham是研究金融市場泡沫化的專家，並曾多次經歷與精準預測到市場周期，包括2000年網路泡沫、2008年牛市到頂及2009年的熊市觸底。