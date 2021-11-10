針對「清華海峽研究院」涉及違法設立一案，陸委會10日進一步說明，該案目前正進行調查，更指出，為防禦中共滲透校園，目前已協請教育部通盤清查國內各校園，是否有陸方設立分支機構，以全力防堵學術單位成為陸方滲透破口。

「清華海峽研究院」於國立清華大學校內設置新竹辦公室，教育部與經濟部、陸委會組成專案小組，9日前往清華大學育成中心、清大校友總會及財團法人自強工業科學基金會進行查察，相關事證初步研判涉有違反兩岸條例。

針對此案，陸委會10日進一步說明，稱政府支持並樂見兩岸在學術、教育等領域進行健康、有序的交流，但相關交流活動仍應符合現行政策與法令規範，不得有妨害我國家安全或利益。此案現由專案小組進行行政調查，如經查證後認定確有違反兩岸條例第40條之2等規定情事，主管機關將予依法裁罰。

此外，陸委會表示，為防禦中共滲透臺灣校園，已協請教育部通盤清查國內各校園有無陸方設立分支機構、藉由學術交流名義進行學術竊密，或是誘吸我國高科技人才赴陸等違法情事，以全力防堵學術單位成為陸方滲透破口，也將持續會同相關機關，落實機敏科技保護措施及法令，防堵中共對校園進行統戰滲透。