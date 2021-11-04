總統蔡英文4日以影片方式致詞祝賀生技展開幕，她表示，生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量，高端能在WHO的「團體試驗疫苗」計畫中，從全球20款疫苗脫穎而出，即顯示台灣的生醫研發潛力獲得了國際肯定。

蔡英文表示，「亞洲生技大展」開幕，這次的主題是「疫情中生醫產業再出發」，顯現出，在全球共同面對疫情挑戰下，大家都對於生醫產業的未來發展，有更高的關注和期待。

透過生技展，台灣可以促進防疫成果的國際交流，也向世界呈現台灣生醫產業的研發能量。今年有多家廠商展出自主研發的COVID-19檢測試劑，這些就是台灣生醫產業，在疫情中快速整合資源，投入開發的成果。

另外，在WHO的「團體試驗疫苗」計畫中，國產的高端疫苗，也從全球20款疫苗脫穎而出，成為兩支候選疫苗之一，這也顯示，台灣的生醫研發潛力獲得了國際肯定。

蔡英文說，生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量，在大家共同努力之下，去年台灣的生醫產業營業額，已經突破六千億元，年成長率達到百分之7.4，呈現非常蓬勃的發展。

為了強化生醫產業的競爭力，政府在去年提出「台灣精準健康戰略產業發展方案」。希望透過跨部會合作，引進物聯網、人工智慧等科技，來開發精準預防、診斷、以及治療照護系統，打造屬於台灣的精準健康品牌。

她相信透過這次大會，將為台灣生醫產業開拓更多商機和合作。