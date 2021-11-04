台灣基進前立委陳柏惟遭罷免成功，台中市第二選區立委補選1月9日登場，民進黨昨（3）日中執會通過徵召前立委林靜儀，身兼民進黨主席的總統蔡英文也一同出席記者會，表示林靜儀出線是因為「她是最強的候選人」，更讚她是位有俠氣、有義氣的人。對此，國民黨副發言人楊植斗直呼，「勇敢？正義？林靜儀配嗎？」並要求她先為「防彈背心」的發言道歉。

民進黨正式提名林靜儀參選中二選區，楊植斗昨在臉書指出，此舉等於向全台中人宣戰，「請這位候選人先為防彈背心道歉吧！」楊植斗也喊話民進黨支持者，「整天關心凱道夜宿人數，請你們這些無聊的人比照辦理，天天問候她是否著防彈背心啊，雙標仔」。

國民黨副發言人楊植斗要求林靜儀先為「防彈背心」的發言道歉。（圖／摘自楊植斗臉書）

林靜儀先前因稱「穿防彈衣才能選台中第2選區」，引發爭議；鎮瀾宮董事長顏清標日前被問到此事時，則笑說「你問看看誰穿過啊？」

林靜儀昨又被問到，過去「防彈背心」是誰說的，她回應，去年陳柏惟剛當選立委時，曾在訪問中提到「有選民聽到他要參選，就送他防彈背心」；而她自己也曾聽聞在地議員過去的經驗。