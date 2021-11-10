中廣董事長趙少康留言。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

前立委顏寬恒9日在台中服務處，開記者會宣布投入參加台中第二選區立委補選，將正面迎戰民進黨對手林靜儀。顏隨後發文表示，無論大家喜不喜歡他，但他一直努力在改變，並強調在地就該由在地人服務、不容污衊海線屯區的心聲。對此，中廣董事長趙少康也回應：「區域立委本來就該由『了解在地需求、體察當地民意』的人擔任，不是只有民進黨當選才是「贏回正義」。寬恒兄，奮戰到底！」此留言引發網友熱烈迴響。

顏寬恒9日晚間8時許在臉書發文表示：「我是寬恒，您喜歡的寬恒、您不喜歡的寬恒、一個努力改變的寬恒。」顏指出，2020的敗選他知道是自己努力不夠，不怨天、不尤人，心中只有感謝，因為鄉親永遠會做出最好的決定，若是自己的挫折，是民意和民主的勝利，那他個人的挫敗又何足掛齒呢？

顏寬恒直言：「抱歉，讓大家久等了，寬恒今天正式宣布投入臺中第二選區立委補選。」顏稱，他沒有算計，就是台中市民顏寬恒、是在地的囝仔；他實在也不懂，明明民進黨現在有這麼多在地優秀的民意代表，為何總是要讓外地人來第二選區，他們這個選區不需要防彈背心，需要的是一顆為民服務的心，剛走了一位處處護航執政黨與民意作對的立委，卻來了一位選前就開始污衊海線屯區、還沒罷免成功就開始等待補選的前立委。

此文發出後獲得超過6.5萬個讚、超過8200則留言與超過1200次分享，網路反應熱烈。趙少康也親自在文章下留言：「區域立委本來就該由『了解在地需求、體察當地民意』的人擔任，不是只有民進黨當選才是「贏回正義」。寬恒兄，奮戰到底！」趙這則留言獲得近3400個讚，網友紛紛回應：「說得太好了！憑什麼只有民進黨代表台灣？」「何謂正義不是民進黨說得算」、「不會抹黑的不會選舉的政黨，竟然是我們的執政黨」。