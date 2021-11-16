民進黨台中第二選區立委參選人林靜儀(右)到烏日市場掃街，向選民請託。(林欣儀攝)

台中第二選區立委補選僅剩不到2個月，民進黨參選人林靜儀把握時間，16日一早到烏日市場掃街，對於國民黨參選人顏寬恒抨擊林曾說「若藻礁公投通過，要中火吞下137億度燃氣缺口」，林靜儀回嗆，顏應該說清楚若不蓋天然氣三接站，國民黨想如何補足缺的電力？

「拜託支持」、「1月9日請投一票」，林靜儀逐一與攤商、民眾握手請託，爭取選民支持，她表示，所有政治人物與政黨都應為自己的政見負責，國民黨要支持藻礁公投，就應負責任的告訴民眾，三接所支應的能源要從哪裡來補。

林靜儀說，國民黨支持藻礁公投通過，也支持重啟核四，若以邏輯上來說，是不是要用重啟核四的電力來補三接的電力？如果是這樣，那應該告訴民眾，重啟核四需要幾年？重啟核四的電力與三接提供的電力各為多少？

而針對名嘴周玉蔻不斷向顏寬恒的父親顏清標喊話，林靜儀認為，媒體評論的重點若是基於事實，就值得大家檢視，對方應針對過去地方上盤根錯節的事情講清楚；過去國民黨在公家資源與政黨資源混在一起的情況，現在應該慢慢改變。

林靜儀也抨擊，前立委陳柏惟可以很明確告訴大家，他這段時間做了哪些地方服務，但顏寬恒好像無法很明確地說出他做了哪些，呼籲對手應講清楚。