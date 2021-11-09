前立委顏寬恒今(9日)宣布參選台中市第二選區立委補選，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕和立委江啟臣，也現身顏寬恒沙鹿服務處陪同。而民進黨對手林靜儀過往爭議言行也再度被放大檢視，資深媒體人趙少康9日晚間也PO出一張整理圖，對比被罷免的陳柏惟和林靜儀過去的爭議言行，並驚訝表示，林靜儀「女版陳柏惟」的封號，恐有過之而無不及。

圖/翻攝自 趙少康臉書

趙少康9日晚間在臉書發文表示，民進黨只會檢討別人，顏寬恒為什麼不能選？他表示，台中第二選區立委補選，有兩件事凸顯民進黨的傲慢：

第一、擔任林靜儀競選總幹事的林佳龍，到現在還在批評國民黨派顏寬恒選「就是輸不起」，忘了陳其邁也是「先罷韓國瑜，再選高雄市長」，迴力鏢打到自己人。

第二、被封為「女版陳柏惟」，林靜儀只會推給國民黨「仇恨操作」，要知道，現在民進黨的宣傳資源鋪天蓋地，這個封號絕不是國民黨的政治攻擊可成，而是林靜儀自己言行造成的結果。

趙少康也特別請團隊整理了兩人的過往事蹟，自己看完後，只覺得「女版陳柏惟」的封號恐怕有過之而無不及。

他也要提醒民進黨，區域立委本來就該由「了解在地需求、體察當地民意」的人擔任，不是只有民進黨當選才是「贏回正義」。不要隨便空降一個人，憑藉網路聲量就要當地民眾埋單。陳柏惟已經是前車之鑑，靠著網路聲量就想讓台中第二選區選民再被騙一次，太小看選民智慧。