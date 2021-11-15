由林柏宏、李沐、陳庭妮、林哲熹、丁寧及姚愛寗主演，入圍第58屆金馬獎五項提名的電影《青春弒戀》，日前六強主角分別接受LiTV線上影視專訪，除了榮幸作品獲金馬入圍肯定外，男主角林柏宏面對這個關於猜忌的故事，表示若私下遇心生疑惑之事，林柏宏說：「面對猜疑，擁有推理性格的我畢竟是理科男，我會去找證據！」

因人氣劇「火神的眼淚」結為莫逆「兄弟」，林柏宏與陳庭妮印證男女間必有純友誼存在，當聽到陳庭妮入圍「最佳女配角」，林柏宏雖被譽為遺珠，但他第一時間沒想到自己，而是給予這位兄弟與劇組滿滿道賀。林柏宏被盛讚演技，卻坦承「明亮」一角一點都不明亮，詮釋難度甚至比《火神》的志遠難，「《火神》難在有很多功課跟訓練，以及有不少同儕兄弟一起經歷那些救災的戲，但《青春弒戀》則是要自己找出角色性格，常常是很孤獨的一個人。」

外型陽光且散發大男孩氣質的林柏宏，片中挑戰性格偏激，沉迷網路世界的宅男。（圖／LiTV、星泰國際娛樂提供）

說到好情誼，林柏宏、陳庭妮「這件事」就被發現大相逕庭，呼應戲裡設定喜歡一個人騎腳踏車，林柏宏跟透露：「我其實私下很喜歡在通勤時用走路方式，所以我很喜歡在台北市區這樣亂逛，可能一天就是走一兩個小時的路。」但都沒被粉絲捕獲嗎？林柏宏靦腆說：「大家都戴著口罩，所以好像也沒有人會注意到我…。」

而陳庭妮則回：「之前拍戲每次去消防隊借廁所，不少局裡消防員就會喊『妳是學姊』、『是子伶』！走在路上，粉絲認出我時會叫『庭妮』跟我打招呼。」入圍金馬「最佳女配角」，戲裡陳庭妮是雙重面相的女孩，因此問到當天要化身哪個身份參加？她說：「當然是以『陳庭妮』參加金馬盛會！但我相信，我演過的每個角色都會化成一小塊，然後藏在心裡最深處，所以那天我會把《青春弒戀》的Monica也一起帶去走紅毯！」