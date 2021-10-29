大陸委員會主委邱太三今天（29日）表涉兩岸關係言論，國台辦發言人馬曉光今天發布「答記者問」評論稱，邱太三的言論歪曲事實，對大陸攻擊誣蔑。

邱太三今於國際研討會中表示，期盼中國大陸在追求現代化及綜合實力同時，除了經濟上的「共同富裕」，更應讓人民「共享權力」，推動民主改革，並讓權力遞嬗制度化，使人民真正當家作主。

此外，邱太三指出，北京當局必須瞭解蔡總統提出的「四個堅持」是台灣主流民意與底線。由於兩岸的制度及價值差異，雙方需要透過平等對話，務實處理彼此關切的問題。

「我們的承諾不變，期盼對岸早日揚棄敵意，以和平為最高原則，共同改善兩岸關係。」邱太三強調，兩岸應健康交流促進理解、累積互信。我方正研議在新冠疫情趨緩後，逐步放寬交流管制，並願率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通，以保障人民福祉。

對於邱太三的演說內容，國台辦發言人馬曉光痛批，是繼續販賣「兩國論」，繼續混淆是非、顛倒黑白，妄圖欺騙島內民眾，誤導國際社會，推卸民進黨當局謀「獨」挑釁的罪責。

馬曉光表示，民主是中國共產黨和中國人民始終不渝堅持的重要理念。中國大陸的全過程人民民主，不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐，為祖國大陸繁榮進步提供了可靠保障，不斷滿足人民對美好生活嚮往，是真正的民主。

馬曉光譏諷，民進黨當局以「綠色恐怖」打壓異已、分化社會、製造族群對立，為謀一黨之私損害廣大台灣同胞切身利益，是赤裸裸的「台獨」民粹。他們有何顏面和資格奢談民主？民進黨當局嘴上掛的「民主」，不過是企圖謀「獨」挑釁的「招魂幡」，企圖欺騙國際社會的「遮羞布」。

馬曉光指責，民進黨當局惡意攻擊大陸，渲染大陸「威脅」，完全是顛倒黑白的無恥瀾言，是向外部反華勢力遞交「投名狀」，是乞求外部勢力為他們挑釁對抗、分裂國家撐腰打氣。

馬曉光強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。大陸打擊和遏制「台獨」的必要行動，從來不是針對廣大台灣同胞，而是針對民進黨當局和「台獨」分裂勢力及其分裂活動。民進黨當局進行謀「獨」挑釁，勾連外部勢力破壞台海和平，這才是對廣大台胞的脅迫，對全體中國人民根本利益的損害。

馬曉光重申，在兩岸關係的大是大非問題上，只有「兩個堅持」：堅持一個中國原則和「九二共識」，堅持反對「台獨」。所謂的「四個堅持」，是赤裸裸地堅持販賣「兩國論」，所謂的「承諾不變」，是對「台獨」分裂勢力的承諾未變，必然引發台海局勢緊張動蕩，必然嚴重損害台灣同胞安全利益和民生福社，必然遭到兩岸同胞和所有中華兒女唾棄，也必然以徹底失敗而告終。