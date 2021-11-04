面對大陸突襲式暫停我釋迦和蓮霧輸入，我對陸提出「特定貿易關切」，我駐WTO代表團大使羅昌發已於今(4)日凌晨0時於食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會(SPS)第81次會議上提出，由於本次中方未正面回應我國雙邊技術諮商及科學對話，農委會表示，這次例會因為討論未果，特定貿易關切將在下次SPS例會再次提出。

大陸海關總署9月19日突襲式公告，台灣鳳梨釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧，20日起暫停兩水果輸入，中國大陸於本次SPS會場表示，因為多次在我國水果中截獲介殼蟲與其他病菌，已通報我相關不合格情況，但情況一直未得到改善，為保護其農業生產環境，採取暫停進口措施，要求我做好產地源頭管控。

農委會國際處長林家榮表示，SPS例會上主席並不會在會議中做出任何決議，中國大陸也只是重複在國台辦記者會上的內容，也沒有達到我們期待的技術諮商及科學對話，因此這次並沒有結果出來。

林家榮指出，特定貿易關切很多時候不會在一次例會就得到令人滿意的結果，我們會向WTO申請將本案納入下次SPS的例會議程，希望中國大陸願意提出防檢疫的科學證據，也繼續透過兩岸協商平台溝通。

假設一直溝通未果，是否會進入解決爭端機制會議？他說，相關部會和我駐WTO代表團會再討論。