對Google、臉書、Youtube等科技巨擘幾乎獨霸市場，立法院經濟委員會10日審查公平會預算時，再度成為質詢重點。公平會主委李鎂透露，已針對Apple與開發商交易抽成以及不提供電源線等事項立案調查中。

立委也同時關切「數位經濟白皮書」何時出爐？李鎂指出，初稿正在委員會中緊鑼密鼓的討論中，因為白皮書是很重大的政策，必須要經過委員會的充分討論，還要再邀社會學者、專家，產官學研行討論，會儘快、愈快愈好的完成。

對Google等科技巨擘幾乎獨霸國內市場的情形，立委關切是否有違反《公平法》第9條相關規定。

《公平法》第9條主要是規範事業在相關市場處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位時，不得有對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更、無正當理由，使交易相對人給予特別優惠、或濫用市場地位等的行為。

李鎂指出，是否有違法《公平法》，要看有沒有違法的行為。目前對Gooogle等科技大廠中，已對Apple立案調查中，主要是調查Apple對開發商在Apple在線上提供的服務交易的抽成是否涉及公平法，以及商品不提供電源線是否正當等。

除了Apple外，李鎂指出，也曾對Google是否有「限制裝置業者不得生產銷售搭載『衍生版Android』（Android forks）之裝置」行為立案調查，調查結果為「依現有事證，尚難認Google涉有違反《公平法》規定之情事」。

至於臉書及Youtube，李鎂坦言，並沒有立案調查，而是否需要進行調查，主要還是看有沒有違法行為。