土銀指出，今年面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已特別配合勞動部的創業協助措施，擴大微型創業鳳凰貸款的適用對象，凡年滿20歲的失業者，其所營事業於109年1月15日以後依法辦理設立登記，即得依微型創業鳳凰要點申請貸款；此外，為積極協助中高齡失業者、新住民取得勞動部創業貸款，土銀也表示，各地營業單位可運用「勞動部創業貸款服務聯繫單」將有意願或符合申貸對象的貸款人轉介予勞動部，以加強拓展申貸業務。

為推行政府性別平等計畫暨協助婦女及民眾創業，土地銀行指出，自98年起即致力協助辦理微型創業鳳凰貸款，令許多經濟弱勢族群順利取得創業資金。對此土銀說明，微型創業鳳凰貸款適用對象包含20～65歲女性、45～65歲國民及20～65歲設籍於離島的居民，凡前開人員3 年內曾參與政府創業研習課程達18小時並經創業諮詢輔導，所營事業依法登記或立案未滿5年，且員工未滿5人者，均得申請該項貸款，額度最高新臺幣200萬元，優惠利率1.42％，前2 年由勞動部補貼全額利息。

土銀指出，長期以來積極配合政府辦理創業貸款及投入紓困，今年已拿下110年中小企業信用保證融資業務績優金融機構—青創、新創暨微型事業相挺獎、並以協助勞工戶數最多 拿下經濟部的紓困振興獎，及中小企業信用保證基金的保證書動用率優良獎。