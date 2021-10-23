新市區農會毛豆節23日登場，推出熱鬧活動。(新市農會提供／劉秀芬台南傳真)

台南市新市區農會為宣傳新市毛豆產業，23日在新市農會前辦理「2021毛豆產業文化暨新品發表會」，以「青春居酒屋」為主題，發表芥末口味毛豆莢，活動在新市社區發展協會的花鼓陣表演中熱鬧登場，親子創意毛豆裝走秀也贏得觀眾掌聲。

現場除了新品發表及毛豆創意料理展示外，還有銀髮律動、寵物認養及捐血等公益活動，也有青農小型市集、農產品促銷及拍賣秀，產業活動既熱鬧又多元。

新市農會表示，因疫情緣故，毛豆產銷也受影響，新市農會與農友共同面對艱難的時刻，不斷研發毛豆特色產品，兼顧健康與美味，以「青春居酒屋」為主題，持續推出新品，風靡日本的毛豆莢，新推出芥末口味，23日正式公開亮相上市。

因疫情改變民眾消費模式，新市農會加速將產業朝向線下與線上經濟整合發展，還推出「毛啟來料理小學堂」線上毛豆料理教學，希望為居家料理注入新點子，讓大家在家一起動手做料理，享受美味增進感情。

今年毛豆產業文化活動同樣推出備受歡迎的農遊活動，10月30日及11月6日兩梯次一推出就額滿；毛豆採收時節也將與在地學校合辦毛豆產業體驗營，希望透過體驗活動讓社會大眾、年輕學子認識新市毛豆產業、體驗農村之美。