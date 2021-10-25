農委會糧食署長胡忠一（右）稱讚縣長楊文科（左）大力支持，才讓大家看到「仙草區域加工中心」的成果。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鎮仙草種植面積和產量都是全台第一，關西鎮農會1994年設立的仙草加工廠，因沒有建照很難提升產能，縣長楊文科協助補照，投入4千多萬元經費，歷經3年順利興建完成的「仙草區域加工中心」，25日熱鬧落成啟用，將使關西仙草從初級加工，蛻變成食品加工。

關西農會早年設立的仙草加工廠，只能做初級萃取加工，要製成能上市的仙草商品，都要委託食品廠代為製作，因沒有合法建照，很難改建擴廠，增加產能。

農委會糧食署長胡忠一說，全台仙草種植面積97.44公頃中，關西有51.7公頃，產量也最多佔58％，每公頃可產5.5公噸乾仙草，比其縣市要多出1公噸，除氣候和水質外，九降風更像是天然乾燥機，設立「仙草區域加工中心」的過程很艱辛，好在有縣長楊文科大力支持，讓大家看到這個成果。

縣長楊文科上任後積極協助關西農會補照，去年使仙草加工廠取得工廠登記證，並向糧食署爭取近1600萬元補助，加縣府和農會配合款共4千多萬元建興「仙草區域加工中心」，並取得「ISO22000」、「HACCP」等認證。讓胡忠一直說，生產的仙草商品可以銷到國外，並是全台第一個由農會經營的仙草區域加工中心！

「連星巴克也推出仙草星冰樂產品！」楊文科說，關西仙草產量佔全國7成，面積卻只有50多公頃，可見產量及收益驚人，希望加工中心啟用後生產的產品者能讓消費者青睞，並且一年四季都能吃到仙草，更盼中央持續支持帶動關西鎮發展，讓年輕人返鄉投入農業生產。

關西鎮農會總幹事林兆暉說，仙草區域加工中心有三分之二加工流程能夠自動化，一天能萃取6噸原液和260公斤的濃縮汁，生產品質也更加穩定，未來將朝加工產品及設備驗證方向努力，生產的商品都能符合食安，為消費者健康把關。