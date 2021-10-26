晶圓代工廠力積電(6770)董事長黃崇仁今天表示，電動車及節能減碳驅動的需求帶動，半導體需求正準備起飛，明年晶圓代工價格將持續調漲。

黃崇仁上午應邀出席台灣玉山科技協會的20週年慶祝大會暨論壇，他指出，在電動車、5G、人工智慧及減能減碳熱潮帶動，電源管理晶片需求強勁；雖部分電子產品需求衰退，不過電動車及節能減碳驅動的需求難以估計，半導體需求正準備起飛。

黃崇仁指出，明年晶圓代工價格將持續調漲，半導體製造業賺得比IC設計廠少並不合理，代工價格將漲到合理的水準。

力積電第三季營運持續向上，前三季每股稅後盈餘3.07元。

受惠半導體產業景氣熱絡，成熟製程晶片需求增加，銷售價格揚升，力積電第三季營收172.91億元，季增12.76%，單季每股淨利約1.32元，比第二季的1.07元續揚。

力積電前三季總營收458.65億元，年增35.65%，超越去年整年度營收456.84億元，稅前淨利達118.31億元，每股稅前盈餘約3.47元；稅後淨利為98.91億元，基本每股盈餘3.07元。

力積電上市案已獲證交所董事會通過，預計今年底前掛牌上市。

此外，力積電日前董事會決議辦理初次上市前現增1.3億股，暫定每股50元，本次增資資金用於擴建廠房。