晶圓代工龍頭台積電美國廠如火如荼興建中，公司也安排250名左右的美國工程師來台受訓，近日其中一名工程師在網路上撰文分享來台的優缺點，其中工時超過12個小時、公司軟體老舊且功能重複性高、每天花很多時間開會沒效率及學習軟體幫助不大是在浪費時間等缺點，句句都戳中台灣工程師的心聲，引起不小討論。

台積電美國工程師的貼文被網友們翻譯後，貼在半導體產業討論區的臉書社團，他先提到赴台積電受訓的優點，「可以在全球數一數二重要的且完全不同於美國文化的公司裡工作，我也學到了不少實用的技能，有利於我未來轉職。」

話鋒一轉，他分享在台積電受訓時所看到的缺點，以及公司需要改善的地方，首先他認為台灣的職場文化真的跟美國很不一樣，光是赴台灣受訓的美國工程師，在台灣一天工時至少10小時，實際上大概可能到12小時，台灣本土工程師的工時更是至少12小時起跳，此外也有夜班以及周末輪班還有平時也得值班（on call）等等。

美國工程師認為，接下來台積電在美國一定會改成每週上班5天，每日8小時；或是像其他晶圓代工廠，上3天休4天，接著再上4天休3天之類的輪班方式。

此外，他也點出，來台受訓的好壞與「誰帶你」有很大關係，雖然他在工作過程中發現事情有點混亂，但有想到一些解決事情的方法，不過他也質疑，「這真的有用嗎？」，同時，他感覺台積電並不重視員工個人自由，即使公司有提供宿舍，但有超多規矩要遵守，像是門禁，超過一定時間就不能有訪客，且如果你當初選長期住宿，那就會住得比較遠，會多花不少時間在通勤。

不僅如此，這名工程師也列出想給台積電管理層的建議，包括台積用的軟體實在太老舊了，裡面的軟體有很多都是不必要的，一堆功能都相互重疊到，「台積電應該要把那些用在不同任務上的軟體都縮減一下，設法過濾篩選出那些可以重複使用的軟體功能，然後整合成一個簡單的大家都能使用的單一軟體。」

此外，他也認為，台積電對世界的影響似乎跟它真正帶給員工的東西並不一樣，「台積電這樣的公司的支出，其實只有非常非常小一部分是真的用在員工身上的，大部分的錢都是用在維修設備裝機以及那些實驗晶圓等等，台積一定可以找到更多的員工來幫大家分擔工作，並讓每個員工可以回家，在符合常理的時間下陪伴家人，同時也保有不錯的福利。」他希望台積能夠做到這一點才能在亞利桑那州招募人才時贏過英特爾。

此外，工程師點出，台積電內部平時花相當多的時間開會，一天下來開會時間超過3小時，他說：「可以用軟體把大部分的工作自動化，就能省去不必要的會議」，同時也解決高工時的問題。」最後，他提到台積電用來培訓員工的「e-learning」系統「根本就該直接把它砍了」，透露這系統有一堆中翻英的問題，導致整格受訓變得更爛，且從這個系統上根本就學不到任何東西，完全就是浪費時間。