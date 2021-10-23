台南市教育產業工會與台南市教師會今晚盛大舉辦「台南市110年度SUPER教師獎頒獎」，今年共9位教師獲得台南市首獎，將代表台南參加全國SUPER教師獎甄選。

今年獲獎老師包括幼兒園組六甲國小附設幼兒園陳淑卿；國小組：佳里子龍國小郭偉智、安南區青草國小吳宗勳；國中組：仁德文賢國中黃鴻儒、歸仁國中余惠婷；高中職組：家齊高中黃光文、臺南高工賴嘉宏；大專組：南臺科技大學梁丹青、台南應用科技大學許炳堃。

陳淑卿強調動手做的課程設計，依幼兒特質提供適性化教學。郭偉智勇於挑戰課程，設計三鐵畢業旅行、蕎麥店長、藝陣換宿等創新教學。吳宗勳的學生時代曾被老師影響，體悟教育可以改變一個人命運，立志當老師，把學生當自己孩子照顧。

余惠婷透過分組合作學習讓同學在差異化的學習氣氛，互助合作滿足每位同學學習需求，鼓舞孩子自信成長。黃鴻儒曾助拒學孩子回到學校，讓學生有被重視的感覺。

黃光文以「魔術與桌遊」，結合數學與魔術、桌遊，誘發學生從遊戲體會「不是有答案就好，還要去思考」。賴嘉宏以創新教學模式帶給學生不同學習樣態。梁丹青以「教練領導學」發掘學生潛力。許炳堃教學設計生動活潑，擔任校內外13場教學同儕教師專業社群講師，推動「從遊戲中學經濟濟」理念。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，多年來持續辦理SUPER教師甄選，感謝全台各地方工會和教師會支持，目前各地都已完成SUPER教師甄選，原本受疫情影響而暫緩的全國SUPER教師訪視，疫情趨緩後也持續進行。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸說，此次頒獎典禮以「疫起同行，有夠super」為主軸，邀請子龍國小太鼓隊學生演出，引領現場來賓感受老師們在疫情期間不斷克服困難也要堅持教育品質的熱情。頒獎典禮後，台南市教師會11、12月將辦理2場「SUPER教師專業發展經驗分享」，邀請國小到大專院校6位SUPER教師分享經年累月的教學技巧。