翁章梁親自體驗電子白板功能，白板上顯示嘉義縣行政區域圖，限時內正確填上各鄉鎮名稱即獲勝，安東國小學童與翁章梁合作，1分鐘內全數答對。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今與ViewSonic董事長朱家良共同簽署複合教學合作備忘錄，將在各國中小推動線上與實體複合式教學。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今與ViewSonic董事長朱家良共同簽署複合教學合作備忘錄，將在各國中小推動線上與實體複合式教學，開啟嘉義縣「教室4.0」數位即時互動教學里程碑，翁章梁感謝ViewSonic資源投入，對嘉縣教育型態翻轉助益很大。

因應全球疫情新常態，結合線上與實體的複合式教學成為必備教學模式，ViewSonic啟動「全台線上及實體複合教學升級」計畫，與多個縣市合作，今朱家良與翁章梁簽署複合教學合作備忘錄，表示除捐贈數位設備，也協助培訓種子教師，目前已有30位教師通過培訓。

縣府教育處表示，疫情讓全球啟動遠距教學，偏鄉教育必須藉科技打破限制，看見教學端需求，縣府與ViewSonic簽訂合作，寫下公私合作新里程，未來更將在安東國小、朴子國中分別建置複合教學培訓基地，全面推廣「教室4.0」數位即時互動教學。

朱家良指出，ViewSonic基於社會責任，希望把他們在全球銷售最好的軟、硬體帶給全台所有城市，嘉義縣已有30位老師參與培訓，並從中選取25位講師，深耕數位教學，讓師生學習更快更好。

翁章梁感謝朱家良關照數位學習，他做為生意人，善盡社會責任，也希望獲得資源的師生可以善用工具翻轉偏鄉教育。

今捐贈儀式後，翁章梁親自體驗電子白板功能，白板上顯示嘉義縣行政區域圖，限時內正確填上各鄉鎮名稱即獲勝，安東國小學童與翁章梁合作，1分鐘內全數答對，科技結合遊戲融入教學，充滿趣味。