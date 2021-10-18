駐德代表謝志偉國慶日的「吐血說」引發爭議，外交及國防委員會15日發函外交部，要求謝志偉下月22日返台報告，但傳遭外交部長吳釗燮拒絕，聲稱由自己承擔。對此，吳釗燮今（18）日受訪時表示，應該是誤傳，外交部仍在溝通中，且德國剛結束國會大選，在這個關鍵緊要時刻，「我們需要有一個大使在那邊坐鎮」。

吳釗燮今受邀到立法院報告業務並備質詢，他受訪時表示，有注意到此事，但因德國剛進行完國會大選，在這個非常關鍵緊要的時刻，「我們需要有一個大使在那邊坐鎮」，但外交部會繼續討論，看如何用最好的方式，讓謝志偉能接受各界的詢問。

至於是否可能安排謝志偉回台，吳釗燮說，外交部正在討論當中，但一個駐外大使在這麼關鍵的時刻要回來，且回來要隔離2個禮拜，加上1個禮拜的自主健康管理，即使現在請他回來，也要3個禮拜之後才能夠到立法院，這樣的行程安排是否妥當，都需要經過謹慎討論。