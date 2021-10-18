丁寧參與《四樓的天堂》演出。（公視提供）

丁寧參與《四樓的天堂》演出。（公視提供）

吳以涵是《四樓的天堂》驚喜小彩蛋。（公視提供）

公視療癒影集《四樓的天堂》由影帝黃秋生、影后謝盈萱、范少勳等人主演，丁寧、太保（張嘉年）、馬志翔也在最新一集陸續登場，此外，還有隱藏彩蛋「小嘉玲」吳以涵驚喜客串，讓網友驚呼撿到寶！飾演機車主管的金馬獎最佳女配角丁寧，在播出後被網友熱烈討論：「丁寧超會演」、「我們都有被這種主管罵過」、「這個上司不行，情緒勒索」！

丁寧這次飾演的是一位對自己或他人都非常嚴格、事事要求完美的主管，最後太操勞流鼻血，於是來找推拿師黃秋生。一開場丁寧與黃秋生對坐，她眉頭深鎖、表情肌肉僵硬、瞪大眼睛四處張望，同時展現角色不安全感與想要操控一切的掌控慾；下一場接著是大聲斥責員工，丁寧破口大罵、青筋暴露。丁寧說，「我第一天拍完戲回家非常不舒服，因為臉部表情要非常用力、但是又要用力的很自然，拍完一天之後我眼窩爆痛、眉毛揪在一起差點找不到眉心；再加上我要一直聳肩，我拍一天全身痠痛三天。有一場跑步的戲，這個角色要看起來很慘很逼人，為了那一場我跑了一整天，導演喊卡的時候我自己還繼續地跑；讓自己一直維持在非常喘、而且很累的狀態，不能停！」

丁寧這幾年致力於瑜伽教學，對於身體、生活有自己體悟的想法與心得；陳芯宜導演說，「劇本寫的時候，就想著她寫，覺得她本身氣場也很強，來演一個中階主管，身為女性在職場上勇往直前卻處處碰壁，對上對下都有很多苦衷的角色很適合。」丁寧分享說，「其實15年前的我，也是把自己武裝起來的狀態；那時候覺得自己很強壯，別人都傷害不了我，劇裡面的人物常常握拳、聳肩，也都是那個時候的我會有的狀態。這一次接這部戲，真的就是來學習的，有機會跟一個很棒的演員合作，只是觀察就可以學到很多。」

上周六收視高峰1.21落在推拿師黃秋生精準道出吳昆達飾演的貨車司機，因為提神吸毒，黃秋生先問「你身上怎麼有股貓尿味？你這是在用身體借高利貸。」司機慌亂否認後又承認，黃秋生拒絕再幫他推拿並說「我只是個推拿的，這種事情要靠你自己。」網友直呼「想到做工的人」、「神推拿」！

《四樓的天堂》講述人與人的關係、與自我療癒之道。故事描述「天堂」，一間隱身在巷弄，位於老舊公寓四樓的私人推拿會所，推拿師天意（黃秋生 飾演）總能以獨特的方式，碰觸到客人不願面對的心裡傷口，替他們層層解開病因，藉由天意的雙手，他們一一重新找回心底最柔軟最溫暖的自己。每周六晚上9時在公視首播，10時在公視＋、MOD、Hami video播出；Netflix每周日晚上6時上架；myVideo、LINE TV隔周六晚上6時上架。