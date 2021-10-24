黃小琥暌違6年推出新專輯《存在》。（華納音樂提供）

黃小琥暌違6年推出新專輯《存在》。（華納音樂提供）

黃小琥暌違6年推出新專輯《存在》，相隔多年再度出輯，58歲黃小琥直言：「只要還能唱，我就會一直唱下去。」這次視覺造型除了一頭亮眼金髮令人驚艷，其中一套黑色拼接長紗裙，合身剪裁辣露酥胸，公司團隊一度擔心尺度太大，沒想到黃小琥豪氣笑說：「沒辦法，我人生困擾就是很大。」儘管造型充滿女人味，卻仍掩不住她的霸氣。

為了相隔多年新作品《存在》，過往總將專輯全然交給信任工作夥伴的黃小琥，為了更貼近自己，此次首度擔任專輯音樂總監，從收歌、發詞、編曲、混音，到造型、MV都加入許多自己的想法及意見，甚至親自與導演及攝影溝通，每一項細節皆親身參與，探討更多人生現階段的不同面向。

專輯視覺結合黃小琥外剛內柔的個人特質，黃小琥同樣親自擔任造型師，是她主動要求為自己打理造型，因為覺得應該沒人比自己更了解自己，黃小琥幽默笑說：「大家可能也不會太關注我穿什麼，我就主要做最適合自己跟舒服的就可以了。」專輯封面她一頭亮眼的金髮及一身高雅白色西裝背心引人注目，尤其其中一套黑色拼接長紗裙造型，更自信展現身材。

面對疫情，從之前跑遍世界華人地區演出到疫情關在家裡的她，也直言愛唱歌的自己前一陣子在家確實悶壞了，相當期待解封後回到舞台與大家見面。不過她卻是多了更多時間跟家人、自己相處，這段期間也對人生有更多不同的想法，因此使她有更多時間思考要呈現什麼樣的專輯給大家。黃小琥全新專輯《存在》將於29日發行，首波主打〈動滋動〉於25日在HitFM首播。